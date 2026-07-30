Госинспекция по недвижимости приняла участие в выпускном мероприятии МИИГАиК

Участие инспекции на вручении дипломов студентам Московского государственного университета геодезии и картографии стало закономерным продолжением многолетнего сотрудничества контрольного ведомства и МИИГАиК.
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