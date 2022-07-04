В Хабаровске перед судом предстанет уроженец Приморского края, обвиняемый в продаже несуществующих автомобилей

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с августа 2021 по январь 2022 года размещал объявления на площадках в сети Интернет о продаже автомобилей различных марок.
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