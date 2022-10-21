Эксперты оценили товарооборот Токио и Москвы после доклада японского минфина

Экспорт товаров для нужд медицины из Японии в Россию за 6 месяцев с 1 апреля составил 258,6%, а за сентябрь — 578,2% несмотря на санкции и охлаждение отношений в сфере политики, следует из данных, обнародованных министерством финансов Японии.