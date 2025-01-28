«На помощь пришли доктора»: Анастасия Волочкова вышла на связь из больницы

Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь с тревожными новостями. В личном блоге 49-летняя танцовщица опубликовала кадры из больницы и сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам из-за проблем со здоровьем.
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