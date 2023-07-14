"Наступать на грабли" — одно из любимых занятий российских чиновников. Особенно этим страдают "слуги народа", которые в нашей стране отвечают за экономику, финансы и медицину.
Пронько филигранно показал, как чиновники упорно "наступают на грабли"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что интересно при И.В.Сталине их как минимум отправили бы в Магадан или Колыму на трудотерапию с конфискацией имущества, а в худшем к стенке... А в России целые семейные кланы во власти продолжают разваливать экономику, разворовывать народные ресурсы при этом не неся ни какой ответственности...
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15 час.
вага карлито
Слабая власть или сильная!?)) Вопрос сложный очень ! Простым людям его не понять!))))Власть авторитета или авторитет власти!))
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14 час.
Уя
Уфимцев я
А власти нет! И "вертикали власти", как любят говорить из Кремля, тоже нет! Есть беспредел чиновников на местах, которые слушают наставления Гаранта и ржут, сукины дети!.. И ни х@@ не делают из того, что надо для развития страны, для благосостояния народного. А работа на свой карман - да, да, да!.. В нашей области за последние десять лет сменились три губернатора (!), все нерусские и не русской ориентации по жизни. Два "нагребли" мильярдов полные карманы и отбыли за рубеж... Дали им уехать, а потом - завели уголовные дела... Теперь вот третий губер срок свой отбывает, как наказание, на ... Из Москвы "привезли"...
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13 час.
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