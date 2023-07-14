Пронько филигранно показал, как чиновники упорно "наступают на грабли"

Что интересно при И.В.Сталине их как минимум отправили бы в Магадан или Колыму на трудотерапию с конфискацией имущества, а в худшем к стенке... А в России целые семейные кланы во власти продолжают разваливать экономику, разворовывать народные ресурсы при этом не неся ни какой ответственности...

Уя

Уфимцев я

А власти нет! И "вертикали власти", как любят говорить из Кремля, тоже нет! Есть беспредел чиновников на местах, которые слушают наставления Гаранта и ржут, сукины дети!.. И ни х@@ не делают из того, что надо для развития страны, для благосостояния народного. А работа на свой карман - да, да, да!.. В нашей области за последние десять лет сменились три губернатора (!), все нерусские и не русской ориентации по жизни. Два "нагребли" мильярдов полные карманы и отбыли за рубеж... Дали им уехать, а потом - завели уголовные дела... Теперь вот третий губер срок свой отбывает, как наказание, на ... Из Москвы "привезли"...