СК РФ: Следователи и криминалисты едут на место взрыва автомобиля Захара Прилепина

Центральный аппарат Следственного комитета официально подтвердил, что его сотрудники - следователи и криминалисты СУ СК по Нижегородской области - только что выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин.
Центральный аппарат Следственного комитета официально подтвердил, что его сотрудники - следователи и криминалисты СУ СК по Нижегородской области - только что выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин.
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