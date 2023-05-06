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СК РФ: Следователи и криминалисты едут на место взрыва автомобиля Захара Прилепина

СК РФ: Следователи и криминалисты едут на место взрыва автомобиля Захара Прилепина

Центральный аппарат Следственного комитета официально подтвердил, что его сотрудники - следователи и криминалисты СУ СК по Нижегородской области - только что выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин.

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