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Терапевт Тарадеева рассказала, на какой день обычный насморк переходит в гайморит

Терапевт Тарадеева рассказала, на какой день обычный насморк переходит в гайморит

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных пазух — гайморовых. Благодаря этим пазухам воздух, поступающий в носовую полость, фильтруется и кондиционируется — при необходимости охлаждается или, наоборот, нагревается.

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