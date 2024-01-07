Назван необычный способ защититься от мошенников в соцсетях

Чтобы защититься от мошенников в соцсетях, можно указать в профиле неправильную дату рождения, заявил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов РИА Новости.
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