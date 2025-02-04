Гвардии старший лейтенант Леонов сбил два дрона ВСУ и помог эвакуировать раненых

Минобороны РФ Командир взвода зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона гвардии старший лейтенант Владислав Леонов лично уничтожил два беспилотника ВСУ и помог эвакуироваться раненым боевым товарищам.
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