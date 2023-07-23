Путин не едет на «БРИКС»: возможные сценарии

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Если даже у ИЛ-96 и хватит на последних каплях керосина долететь до Йоханесбурга (что совсем не приветствуется), то сам маршрут какой? От Москвы до Ирана более-менее нормально и истребители могут сопровождать. А дальше куда? Через Индийский океан опасно. На полпути посреди океана находится архипелаг Чагос база Великобритании и США. Этот СССР мог расставить корабли океанской зоны на всём протяжении маршрута. РФ всё сдала в металллолом, руду вывезла а рубеж, а инлаюту заскладировали в иностр.банках. Лежтеть через Африку? Так там полно стран, которые понятия не имеют какие тачанки со средствами ПВО ездят по Сахелю или саванне.