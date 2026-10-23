Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Иннополисе в первом полугодии 2027 года планируют открыть демонстрационную зону с технологиями аэрологистики, в том числе системой «воздушных дорог» для доставки грузов дронами.
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