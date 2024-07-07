ВС России уничтожили две установки ЗРК Patriot ВСУ в Одесской области Алексей БУЛАТОВ Министерство обороны РФ опубликовало кадры, как расчет «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Одесской области.
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