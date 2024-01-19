Делай лучше – хуже получится само!

Главное, чтобы мой будущий муж был хорошим человеком, а чем он там торгует, нефтью или газом, мне без разницы! Когда моя жена, доедая остатки шоколада спросила меня: «Фольгу выкидывать, или оставить тебе?», я понял что женился правильно.