Ландо Норрис задает темп в финальной тренировке в Сингапуре, Ферстаппен – 4-й

Ландо Норрис задает темп в финальной тренировке в Сингапуре, Ферстаппен – 4-йMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Сингапура Формулы 1 2024 года.
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