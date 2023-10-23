Врач Ярцева: стресс может быть причиной частых простуд

За осенний, зимний и весенний сезоны в норме человек может простужаться только около трех раз. О том, с чем могут быть связаны частые простуды, "Москве 24" рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
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