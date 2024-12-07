Бивол – о дате реванша с Бетербиевым: «Она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя»

«Приятно, что будет реванш. Я в принципе этого и ожидал. Дата устраивает, она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя, когда во время нашей встречи Турки Аль эш-Шейх объяснил, почему такие сроки.
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