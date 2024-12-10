Состоялись занятия, посвященные духовно-нравственной тематике, которые провел педагог Центра поддержки семьи, материнства и д...

В период со 02.12.2024 по 07.12.2024 в учреждении образования состоялись занятия, посвященные духовно-нравственной тематике, которые провел педагог Центра поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ Москаленко Роман Васильеич.
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