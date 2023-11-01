Новая связь появилась в районе популярных горных маршрутов Приморья

Новую станцию связи установила МТС в селе Тигровой Партизанского городского округа. Стабильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом здесь пользуются более 400 местных жителей и тысячи туристов, сообщает ИА DEITA.
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