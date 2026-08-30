Эти слова вызывают приступы смеха: что на самом деле означают «пердимонокль» и «пипидастр»

Русский язык полон слов, которые на первый взгляд звучат странно, но обозначают совершенно безобидные предметы или понятия.
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