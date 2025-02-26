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Царьград

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Суд отменил обвинения экс-ректору Огаю: дело с ущербом 340 млн рублей возвращено

Суд отменил обвинения экс-ректору Огаю: дело с ущербом 340 млн рублей возвращено

Приморский краевой суд отменил приговор бывшему ректору Морского университета Сергею Огаю и его сыну за злоупотребление полномочиями и ущерб в 340 млн рублей.

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