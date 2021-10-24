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На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор»

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор»

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, организовали выставку современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия, обмундирования, рационов питания военнослужащих.

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