"Сделал всё для этой страны и мог умереть на льду". Яна Рудковская рассказала о спортивных заслугах Евгения Плющенко

Яна Рудковская заявила, что её муж, 43-летний двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, "сделал всё для этой страны" и "мог умереть на льду".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Православный оли...
- Рената Литвинова,...
- Джиган устроил ст...
Лучше бы она молчала. Что значит- Эту страну? Позор на олимпиаде в Сочи ни кто не забыл. Ковтун, который обошёл Плющенко на чемпионате России не поехал на олимпиаду Надо было этому с шурупами Ягудина обставить. Вторую золотую медальку получить. Никто его помирать на лед не тащил. В командных соревноыаниях золото получил и снялся. А сколько ему эта страна плюшек отсыпала за победы. А это, между прочим, его работа. А Гриньков умер в США. После завершения карьеры в России.