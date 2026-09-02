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SPLETNIK

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"Сделал всё для этой страны и мог умереть на льду". Яна Рудковская рассказала о спортивных заслугах Евгения Плющенко

"Сделал всё для этой страны и мог умереть на льду". Яна Рудковская рассказала о спортивных заслугах Евгения Плющенко

Яна Рудковская заявила, что её муж, 43-летний двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, "сделал всё для этой страны" и "мог умереть на льду".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ганимед
Ганимедизменено

Лучше бы она молчала.  Что значит-  Эту страну? Позор на олимпиаде в Сочи ни кто не забыл. Ковтун, который обошёл Плющенко на чемпионате России не поехал на олимпиаду  Надо было этому с шурупами  Ягудина обставить. Вторую золотую медальку получить. Никто его помирать на лед не тащил. В командных соревноыаниях золото получил и снялся. А сколько ему эта страна плюшек отсыпала за победы. А это, между прочим, его работа.  А Гриньков умер в США. После завершения карьеры в России.