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Царьград

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Thaiger сообщил: на Пхукете дренажная труба убила студента

Thaiger сообщил: на Пхукете дренажная труба убила студента

На Пхукете 19-летний студент погиб, упав в открытую дренажную трубу. Инцидент произошел на улице Чаофа Таванток.

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