Священный Синод Русской православной церкви провел кадровую реформу в нескольких епархиях

На заседании Священного Синода Русской православной церкви произошли важные кадровые перестановки. Митрополит Псковский и Порховский Арсений был освобожден от управления Псковской епархией и назначен епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.