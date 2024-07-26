Священный Синод Русской православной церкви провел кадровую реформу в нескольких епархиях

На заседании Священного Синода Русской православной церкви произошли важные кадровые перестановки. Митрополит Псковский и Порховский Арсений был освобожден от управления Псковской епархией и назначен епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
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