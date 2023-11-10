Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

  Размышления о будущих выборах украинского президента Зеленский очень долго думал и наконец заявил, что выборы президента сейчас выгодны только Москве.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Более того, и не только бардак, но и делать из этого наркоши народного хероя окраины то же не стоит. Есть и еще один момент. А кто сказал, что в случае, если   на смену зеле придет залужный, пиндос не заставит того пытаться подписать мир с нами? А оно нужно? Что, чубатая армия уже уничтожена? Нет. Демилитаризирована? Опять же- нет. И остатки этой заразы будут постоянно провоцировать нас на очередную войну. Поэтому то зеля и дышит. Поэтому клоунов окраинских и не трогают. ОНи сами свою страну убьют
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1 д.
Bogdan Stupin
И еще один,немаловажный момент: российское государство никогда не было символом безграничной власти законности и порядка. Но и никогда не становилось тем, что возведено в ранг святости бандеровщиной. Всегда державшей курс на целенаправленное уничтожение  конкретных людей, не признававших ИХ &quot;ценностей&quot;.
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1 д.

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