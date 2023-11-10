Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Игорь Василевский

Более того, и не только бардак, но и делать из этого наркоши народного хероя окраины то же не стоит. Есть и еще один момент. А кто сказал, что в случае, если на смену зеле придет залужный, пиндос не заставит того пытаться подписать мир с нами? А оно нужно? Что, чубатая армия уже уничтожена? Нет. Демилитаризирована? Опять же- нет. И остатки этой заразы будут постоянно провоцировать нас на очередную войну. Поэтому то зеля и дышит. Поэтому клоунов окраинских и не трогают. ОНи сами свою страну убьют