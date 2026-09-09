В России предложили защитить пациентов с тяжелыми заболеваниями от перебоев с лекарствами

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. В России необходимо заранее предотвращать возможные перебои с поставками жизненно необходимых препаратов, особенно лекарств для пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.
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