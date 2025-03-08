10 выдающихся женщин-ученых

Мир науки всегда был мужским, попасть в него женщине было крайне сложно: из-за дискриминации, запретов на получение высшего образования, финансовых сложностей, традиционных обязанностей (деторождения) и многих других причин.
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