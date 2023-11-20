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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Жумагулова сменился соперник

У казахстанца Жалгаса Жумагулова сменился соперник по бою на турнире NAIZA 55 в Астане. Ранее анонсированный бой с бразильцем Яго Рибейро не состоится, так как бразилец сделал операцию на глаз.

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