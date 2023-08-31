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«Челси» отклонил новое предложение «Баварии» об аренде Чалобы. Переговоры продолжаются

«Челси» отклонил новое предложение «Баварии» об аренде Чалобы. Переговоры продолжаются

Мюнхенский клуб сделал новое предложение об аренде 24-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Как и в прошлый раз, «Челси» ответил отказом, поскольку готов отпустить игрока только на правах полноценного трансфера.

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