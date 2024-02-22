Что сделал король Таиланда, когда застукал свою жену на ложе с телохранителем?

По сравнению с различными скандалами и интригами в английской королевской семье, дворцовая драма, продолжающаяся десятилетиями в тайской королевской семье, может показаться куда более захватывающей, а инициатором всех этих событий являлась королева Сирикит.
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