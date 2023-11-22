Российские ученые смогли установить основной механизм загрязнения Арктики

Основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Эту причину смогли установить ученые из Северного (Арктического) федерального университета в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет», заявление пресс-службы вуза приводит РИА Новости.
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