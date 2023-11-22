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Российские ученые смогли установить основной механизм загрязнения Арктики

Российские ученые смогли установить основной механизм загрязнения Арктики

Основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Эту причину смогли установить ученые из Северного (Арктического) федерального университета в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет», заявление пресс-службы вуза приводит РИА Новости.

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