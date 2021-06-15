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Мужчина заметил маленькую девочку на улице и захотел ей помочь, но когда подошел ближе, побледнел

Мужчина заметил маленькую девочку на улице и захотел ей помочь, но когда подошел ближе, побледнел

Ирина Петровна продолжительное время боролась за возможность растить свою внучку. Так уж сложилась жизнь, что её мать с отцом не выжили после очень серьезной аварии и отправились на тот свет, оставив их совсем одних.

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Елена Бреслова
продолжение будет?
Виктория Смолкина
ииииииииииииии ,что дальше-то?
Татьяна
не все скопировал :-)

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