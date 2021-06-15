Мужчина заметил маленькую девочку на улице и захотел ей помочь, но когда подошел ближе, побледнел

Ирина Петровна продолжительное время боролась за возможность растить свою внучку. Так уж сложилась жизнь, что её мать с отцом не выжили после очень серьезной аварии и отправились на тот свет, оставив их совсем одних.
Популярные статьи
- Бандиты напали на хижину старика в Тайге. Однако увидев, кто пришел защищать деда, попытались сбежать, но было поздно.
- На холодном ялтинском ветру стояла девочка и продавала свои рисунки. Спросил, для чего ей деньги, и удивился
- Подросток заплатил в автобусе за женщину, а через два дня его мама получила на счёт два миллиона рублей
Свежие комментарии