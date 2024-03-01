Лунная миссия «Одиссея» официально завершилась — возвращение США на Луну прошло через пень-колоду.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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29.02.2024 [12:05] Вчера поздно вечером по московскому времени NASA и компания Intuitive Machines подвели итоги миссии IM-1 по автоматическому спуску на Луну посадочного модуля, созданного в США, а также показали новые фотографии с места спуска.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Ну, хоть так прилунились, ,а русскому спутнику всю связь сломали , тот, бедняга и разбиося
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