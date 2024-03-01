Лунная миссия «Одиссея» официально завершилась — возвращение США на Луну прошло через пень-колоду.

29.02.2024 [12:05] Вчера поздно вечером по московскому времени NASA и компания Intuitive Machines подвели итоги миссии IM-1 по автоматическому спуску на Луну посадочного модуля, созданного в США, а также показали новые фотографии с места спуска.
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