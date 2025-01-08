Байден анонсирует крупную военную помощь Украине: последние новости из США

Администрация Байдена готовится объявить о значительном пакете военной помощи Украине. Трамп, общаясь с прессой в Мар-а-Лаго, уклонился от комментариев о возможной встрече с Путиным, но выразил уверенность в его интересе к переговорам по украинскому вопросу.
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