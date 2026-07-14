Голый танцор солевого балета устроил бесплатное выступление для прохожих в Питере. Голожопый Щелкунчик продемонстрировал своё творчество сначала сотрудникам скорой, а затем и полицейским — именно им в итоге удалось завершить перформанс и скрутить артиста.