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Российские фигуристы Акопова и Рахманин хотят сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Акопова и Рахманин хотят сменить спортивное гражданство

Пара российских фигуристов хочет сменить спортивное гражданство Денис Гладков/«Газета.Ru» Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют сменить спортивное гражданство.

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Комментарии
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АС
Александра Савина
Пошли все кто не желает быть Россиянином куда нибудь по дальше от нашей страны. Предательство и есть предательство
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10 час.
НС
Наталья Середа
Деньги, деньги, деньги, какая Родина?
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7 час.
Андрей Тихонов
Деньги потраченные на них на стол , аннулирование результатов и титулов и пошли вон...
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1 час.

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