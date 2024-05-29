Российские фигуристы Акопова и Рахманин хотят сменить спортивное гражданство

Пара российских фигуристов хочет сменить спортивное гражданство Денис Гладков/«Газета.Ru» Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют сменить спортивное гражданство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии