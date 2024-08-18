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Нижегородские приставы составили портрет типичного должника

Нижегородские приставы составили портрет типичного должника

Судебные приставы Нижегородской области рассказали, кто чаще всего становится должником.Проведённые исследования показали: самое распространённое мужское имя среди должников в Нижегородской области – это «Александр».

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