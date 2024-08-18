Нижегородские приставы составили портрет типичного должника

Судебные приставы Нижегородской области рассказали, кто чаще всего становится должником.Проведённые исследования показали: самое распространённое мужское имя среди должников в Нижегородской области – это «Александр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии