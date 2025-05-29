В Канаде кошка по кличке Битси появилась на свет с шестью лапами

В Канаде у кошки по кличке Битси обнаружили редкую аномалию — при рождении у нее было шесть лап.Как пояснили ветеринары, причиной стало внутриутробное явление, известное как «фетальный поглотитель», при котором один эмбрион частично поглощает другого на ранней стадии развития.