В Канаде кошка по кличке Битси появилась на свет с шестью лапами

В Канаде у кошки по кличке Битси обнаружили редкую аномалию — при рождении у нее было шесть лап.Как пояснили ветеринары, причиной стало внутриутробное явление, известное как «фетальный поглотитель», при котором один эмбрион частично поглощает другого на ранней стадии развития.
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