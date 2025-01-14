Маск обустроит штаб-квартиру DOGE в Белом доме

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Илон Маск намерен использовать офисные помещения Белого дома в качестве штаб-квартиры нового ведомства DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которое он возглавит вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.