Брат мужа заявил, что я должна раскошелиться на путевки, раз уж у меня большие декретные. Но на дне рождения свекрови его «хитрый план» потерпел фиаско

мария тинус

Охреневаю от наглости деверя героини и ятрови (его жены). То ли у них нет детей, то ли они привыкли к халяве до крайности, но эти двое вообще не понимают, что такое декретные и для чего они нужны женщине. Они серьёзно считали, что, вместо заботы о себе и будущем малыше, героиня будет оплачивать проживание в приличном санатории своей ятрови? А почему эта шлёндра не может сама за себя заплатить? Мне нравится это "нескоро понадобятся". Твоё какое дело, халявщица?! Эти деньги государство могло бы выплачивать частями ежемесячно малыми порциями (чтобы распределить на дородовый отпуск и послеродовый, когда уже надо будет и малышу тоже что-то покупать, а не только будущей мамочке разные витамины), но власти решили, что женщина лучше знает, как ей разобраться. Кому-то нужно буквально всё, а кому-то всё приданое по родне и подружкам уже собрали. И на эту сумму, рассчитанную на пять месяцев ожидания-рождения-ухода за малышом, ятровь планировала гульнуть недельку? Им с мужем ещё очень культурно отказали. Я бы сразу послала по матери. А потом меня сильно удивило, что "Елена перешла на формальное обращение, называя свекровь по имени-отчеству". Технический вопрос: а почему она называла свекровь "мамой"? У неё своей матери нет? Это же дичь, когда ты свекровь прилюдно зовёшь мамой при живой собственной. Точно так же, когда зять начинает тёщу звать мамой, да ещё по требованию жены. Какая-то селюковская привычка.