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Аргументы недели

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Удары ВСУ чаще попадают вместо фронта по больницам и домам тыловой РФ

Удары ВСУ чаще попадают вместо фронта по больницам и домам тыловой РФ

В российском тылу также шумно и опасно, как на фронтах СВО. Министерство обороны РФ сообщило сегодня, 6 октября, что за прошедшие сутки российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку противника, уничтожив 17 ракет «Фламинго» и более 1750 беспилотников ВСУ.

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