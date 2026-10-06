Удары ВСУ чаще попадают вместо фронта по больницам и домам тыловой РФ

В российском тылу также шумно и опасно, как на фронтах СВО. Министерство обороны РФ сообщило сегодня, 6 октября, что за прошедшие сутки российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку противника, уничтожив 17 ракет «Фламинго» и более 1750 беспилотников ВСУ.