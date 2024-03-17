Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Сегодня последний день выборов Проходит третий день голосования на выборах президента в России. Согласно отчетам за первые два дня, наблюдатели Общественного штаба отметили значительное участие избирателей в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии