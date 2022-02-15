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Россиянам рассказали о поражающем мозг симптоме коронавируса

Россиянам рассказали о поражающем мозг симптоме коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о редком симптоме COVID — иногда у заболевшего может развиться воспаление мозгового вещества Специалист пояснил, что в настоящее время исследуется природа энцефалита или энцефаломиелита.

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