В Приангарье скорая помощь сбила пешехода

Эта автоавария произошла днем 24 июля 2026 года в районе поселка Сухой Ручей в Слюдянском районе. Предварительно полиция установила, что водитель скорой, двигаясь по встречной полосе, на перекрестке допустил столкновение с хондой, которая поворачивала.
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