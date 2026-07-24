В Приангарье скорая помощь сбила пешехода

Эта автоавария произошла днем 24 июля 2026 года в районе поселка Сухой Ручей в Слюдянском районе. Предварительно полиция установила, что водитель скорой, двигаясь по встречной полосе, на перекрестке допустил столкновение с хондой, которая поворачивала.