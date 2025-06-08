Филолог Каленчук: ударение в слове «свекла» перейдет на последний слог

Произношение слова «свекла» изменится. Нормативным станет вариант с ударением на конце, сообщила РИА «Новости» доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
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