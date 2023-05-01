Российская армия нанесла мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде

Поступает информация о массированном ракетном ударе по Днепропетровской области. Предположительно, крылатые ракеты Х-101 активно летят по железнодорожным станциям "Павлоград-1" и "Павлоград-2", где находились составы с техникой ВСУ и людьми.
Поступает информация о массированном ракетном ударе по Днепропетровской области. Предположительно, крылатые ракеты Х-101 активно летят по железнодорожным станциям "Павлоград-1" и "Павлоград-2", где находились составы с техникой ВСУ и людьми.
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