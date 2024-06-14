В российском регионе сотрудники ФСБ случайно обнаружили тайник с гексогеном и детонаторами

Под Воронежем сотрудники ФСБ случайно нашли тайник с гексогеном и детонаторами В Нижнедевицком районе Воронежской области сотрудники ФСБ России во время осмотра местности по другому делу случайно обнаружили тайник с пятью килограммами гексогена и три электродетонатора мгновенного действия, а также радиотехническое устройство, которое срабатывало при тряске.
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