Концепутальный Citroen 2CV: «гадкий утенок» на электротяге

Концептуальный Citroen 2CV: «гадкий утенок» на электротяге[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Оригинальный Citroen 2CV выпускался в 1949—1990 годах и нашел за это время свыше 3,8 млн покупателей.
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