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The Rookie Filmed An Alternate Season 8 Ending In Case Of Cancellation — Weigh In On #Chenford's Fate!

The Rookie Filmed An Alternate Season 8 Ending In Case Of Cancellation — Weigh In On #Chenford's Fate!

The Rookie star Eric Winter has revealed that the ABC drama filmed an alternate Season 8 ending in case of a cancellation - what would've happened to #Chenford?The Rookie star Eric Winter has revealed that the ABC drama filmed an alternate Season 8 ending in case of a cancellation - what would've happened to #Chenford?.

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