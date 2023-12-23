Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске

Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайском городском округе. Специальные занятия, обучающие безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, провели на объектах массового скопления людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии