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Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске

Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске

Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайском городском округе. Специальные занятия, обучающие безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, провели на объектах массового скопления людей.

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